Il triplice messaggio di Crosetto che in pochi hanno capito
I ministri della Difesa non parlano mai a caso. Quando lo fanno, un motivo c’è sempre: dispongono di informazioni riservate e soppesano pro e contro di ogni parola. Per questo hanno colpito le dichiarazioni di Guido Crosetto a Bruno Vespa (anticipazioni del consueto libro natalizio): il ministro. 🔗 Leggi su Today.it
Crosetto: “prepariamoci a difendere l’Italia”/ “Follia dilagante: messaggi Cina in Africa contro Occidente” - Ministro della Difesa Guido Crosetto agli allievi dell'Esercito sui rischi concreti di attacchi e guerre contro l'Italia. Scrive ilsussidiario.net