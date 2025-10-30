Il Trifold di Samsung è ufficiale caratteristiche prezzo e paesi in cui è in vendita
Il curioso modello a doppia piega della linea Galaxy rimarrà confinato in Asia, dove il mercato è più ricettivo. 🔗 Leggi su Wired.it
