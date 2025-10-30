Il trench di suede e la gonna di pelle sono ancora più affascinanti accostati a spacchi strategici e tocchi di colore accesi

Quando si nominano trench di suede e gonna di pelle si parla di due grandi classici del guardaroba autunnale. Due capi passepartout che possono essere indossati nella vita di ogni giorno, sia al lavoro che nel tempo libero, sicure di avere addosso qualcosa di funzionale e ricco di stile al tempo stesso. Eppure anche i capi più intramontabili possono correre il rischio di diventare un po’ noiosi o, ancora peggio, banali, se abbinati sempre negli stessi modi. Quello che ci vuole è qualche trucchetto di styling per cambiarne il mood. In poche parole, qualche dettaglio o accostamento in grado di renderli diversi dal solito e più contemporanei. 🔗 Leggi su Amica.it

