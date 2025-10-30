Il toccante messaggio di Barbara D' Urso per Andrea Delogu devastata per la tragica morte del fratello Evan

Il mondo dello spettacolo italiano è scosso dalla notizia, giunta ieri 29 ottobre, della scomparsa di Evan, il fratello di Andrea Delogu tragicamente morto in un incidente stradale. Aveva solo 18 anni. Tutti - a partire dalla produzione di Ballando con le Stelle (dove Delogu sta concorrendo) -. 🔗 Leggi su Today.it