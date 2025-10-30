Il tesoretto dallo stop al ponte sullo Stretto Nicita | Ecco come usare subito i tre miliardi

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la bocciatura della Corte dei conti sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina in Parlamento c'è chi chiede al governo di rivedere subito la ricollocazione delle risorse destinate all'opera su cui punta molto Matteo Salvini. Le opposizioni infatti provano a cogliere la palla al balzo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

tesoretto stop ponte strettoIl tesoretto dallo stop al ponte sullo Stretto: "Ricollochiamo subito i tre miliardi di euro" - Il senatore del Pd Antonio Nicita presenterà un emendamento alla manovra 2026 sui fondi destinati all'opera. today.it scrive

tesoretto stop ponte strettoStop al Ponte sullo Stretto. Il Governo frena e attende le motivazioni della Corte dei Conti - La premier riunisce lo stato maggiore dell'esecutivo per studiare una strategia. Come scrive avvenire.it

tesoretto stop ponte strettoPonte sullo Stretto, stop della Corte dei Conti che nega visto di legittimità - Nonostante la bocciatura, il governo può andare avanti comunque ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tesoretto Stop Ponte Stretto