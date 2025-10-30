Il tesoretto dallo stop al ponte sullo Stretto Nicita | Ecco come usare subito i tre miliardi
Dopo la bocciatura della Corte dei conti sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina in Parlamento c'è chi chiede al governo di rivedere subito la ricollocazione delle risorse destinate all'opera su cui punta molto Matteo Salvini. Le opposizioni infatti provano a cogliere la palla al balzo. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il tesoretto dallo stop al ponte sullo Stretto: "Ricollochiamo subito i tre miliardi di euro" - Il senatore del Pd Antonio Nicita presenterà un emendamento alla manovra 2026 sui fondi destinati all'opera. today.it scrive
Stop al Ponte sullo Stretto. Il Governo frena e attende le motivazioni della Corte dei Conti - La premier riunisce lo stato maggiore dell'esecutivo per studiare una strategia. Come scrive avvenire.it
Ponte sullo Stretto, stop della Corte dei Conti che nega visto di legittimità - Nonostante la bocciatura, il governo può andare avanti comunque ... Segnala rainews.it