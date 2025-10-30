Il terrorismo intellettuale di Tomaso Montanari

Il terrorismo intellettuale, ossia la tagliola ricattatoria fatta scattare a difesa di un'idea o di un'ideologia, esiste da secoli, forse perfino da prima dei giacobini, ma nell'ultima stagione ha preso una forma che definirei passivo-aggressiva. Funziona così: si erige intorno alla propria posizione una muraglia sdegnosa, proclamando che a cementarla è di volta in volta la scienza, il diritto, la competenza, il consenso unanime di tutti gli studiosi perbene, e da quella cittadella di certezze immaginarie ci si prende il lusso di spregiare tutte le opinioni difformi, di degradare moralmente chi le sostiene, di irridere le orde barbariche dei "negazionisti" (accusa che ormai si porta su tutto).

