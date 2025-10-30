Il tennis è stanco ma ipocrita | La gente pensa che siamo robot poi scelgono le esibizioni Le Parisien

« La gente pensa che siamo robot ». Molti atleti del circuito di tennis si lamentano di un calendario troppo fitto, ed il Masters 1000 di Parigi giunge al termine di una lunga stagione. Le Parisien ne ha parlato con i protagonisti: Gli atleti dell’Atp e della Wta conducono un’esistenza da nomadi, tra camere d’albergo, lounge dei giocatori, campi e aeroporti, in un copione che si ripete instancabilmente ogni settimana. « Passiamo molto tempo lontani da casa », spiega l’argentino Francisco Cerundolo. «La gente pensa che i tennisti siano dei robot, che entrano in campo solo per giocare, ma fuori abbiamo anche noi una vita, con la famiglia, gli amici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

