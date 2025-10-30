Il sottosegretario Butti | L' Italia è centrale nello sviluppo del più grande hub quantistico
Un memorandum storico che porta l'Italia al centro dei computer quantistici, nuova frontiera dell'informatica. Ne parla a Il Tempo, Alessio Butti, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega all'innovazione. Il protocollo è stato firmato al Comolake 2025 chiuso nelle scorse settimane. Cosa rappresenta il memorandum? «Per la prima volta si incontrano due colossi mondiali del quantum, un'azienda americana e una canadese – IonQ e D-Wave – per dare vita al Quantum Alliance, il primo e più grande hub quantistico del mondo, che sarà realizzato in Lombardia». Che valore ha questo progetto per la Lombardia e per l'Italia? «Ha uno straordinario valore, soprattutto perché – ancora prima di parlare del progetto sul piano tecnologico – va sottolineata la visione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
