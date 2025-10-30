L’impresa di giornata, nel turno infrasettimanale di Eccellenza (si giocava la 10ª giornata), è quella del Solarolo nel più classico dei testacoda sul neutro, ma più capiente, stadio di Castel San Pietro Terme: infatti i ravennati, ultimi assieme al Pietracuta, reggono l’urto della corazzata Spal – o Ars et Labor che dir si voglia – e frenano con un ottimo (per loro) 0-0 la corsa al vertice della capolista. E per fortuna che arriva questo pari perché il Pietracuta pareggia 2-2 a Forlì con l’Fcr (peraltro vinceva 2-0) e resta in coda alla classifica appaiato ai ravennati. Nel pomeriggio il Massa Lombarda, ora a -4 dalla vetta, si aggiudica il derby ravennate contro il Sanpaimola per 3-1 in rimonta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Solarolo blocca la Spal