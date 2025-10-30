Il soft power del Piano Mattei e i nuovi progetti italiani in Africa

La doppia missione di Tajani e Piantedosi in Africa è stata all’insegna del soft power, uno strumento che praticamente non si era quasi mai visto in Italia prima del Piano Mattei. La conferenza degli ambasciatori italiani in Africa promossa ieri lo dimostra e si pone come un buon viatico per rafforzare ulteriormente la nostra presenza consolare in quel continente. In molteplici occasioni, specialmente dalla crisi libica post uccisione di Gheddafi in poi, erano state avanzate precise critiche alla non-presenza italiana in Africa a livello diplomatico, a fronte dell’iper attivismo di altri players (come ad esempio la Turchia) che nel continente nero si sono caratterizzati per un impegno costante, in special modo durante gli ultimi due mandati di Erdogan. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Il soft power del Piano Mattei e i nuovi progetti italiani in Africa

