Il sesso senza consenso è stupro la Francia approva la legge dopo il caso di Gisèle Pelicot | ecco cosa prevede

In Francia il sesso senza consenso sarà considerato stupro. Lo prevede una nuova legge, approvata in via definitiva dall’Assemblea nazionale, che modifica il codice penale aggiornando la definizione di stupro. Il reato non sarà più valutato solo in base a elementi di violenza o coercizione, ma ancora prima dalla presenza o meno del consenso. Un cambio di paradigma che arriva dopo il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese stuprata per anni dal marito e da decine di uomini mentre era incosciente perché drogata. La vicenda ha scosso l’opinione pubblica francese e di tutto il mondo, facilitando l’approdo in parlamento della nuova legge, approvata con 327 voti a favore e 15 astenuti. 🔗 Leggi su Open.online