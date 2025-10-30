E’ un incontro dalle mille suggestioni quello che si terrà oggi (ore 16) a Palazzo degli Anziani di Ancona, nell’ambito della mostra ‘ Ancona tra passato e futuro ’. Basterebbe il titolo a confermarlo: ‘ Il senso del mare di Ancona nella letteratura e nel cinema ’. E quale miglior relatore del professor Antonio Luccarini, profondo conoscitore della storia passata e recente della città? Il ‘materiale’ e talmente vasto che, spiega, ‘ho dovuto fare una selezione. Saranno letti brani di autori come Stendhal, Montaigne, Pasolini, Garrone e Musil, il cui romanzo ‘ L’uomo senza qualità ’ si chiude con il bagno dei gemelli a Portonovo, davanti alla chiesa di Santa Maria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il senso del mare di Ancona nel cinema e nella letteratura: ne parla Luccarini