Il Senato approva la separazione delle carriere per i magistrati | la parola ora ai cittadini

Avellinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Senato ha dato il suo placet definitivo alla separazione delle carriere dei magistrati, una riforma che da tempo agitava le acque politiche e che ora, finalmente, si prepara a fare il suo ingresso nella Costituzione.Con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni, il disegno di legge è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

senato approva separazione carriereRiforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli. L'opposizione. "No ai pieni poteri" - Finisce con una manifestazione di piazza di Forza Italia in nome di Berluscon i il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia, la separazione delle carriere di Pm e giudici, i ... Come scrive tg.la7.it

senato approva separazione carriereIl Senato approva la separazione delle carriere. Meloni: «Ora parola ai cittadini» - Tutte le novità introdotte del disegno di legge costituzionale, passato con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Si legge su avvenire.it

senato approva separazione carriereRiforma della Giustizia, ok definitivo del Senato: 112 sì alla separazione delle carriere. Ora il referendum - Sono iniziate nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sul ddl costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Senato Approva Separazione Carriere