Il Senato approva la separazione delle carriere per i magistrati | la parola ora ai cittadini
Il Senato ha dato il suo placet definitivo alla separazione delle carriere dei magistrati, una riforma che da tempo agitava le acque politiche e che ora, finalmente, si prepara a fare il suo ingresso nella Costituzione.Con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni, il disegno di legge è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Riforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli. L'opposizione. "No ai pieni poteri" - X Vai su X
ARRIVA L'OK | Separazione delle carriere, il Senato approva in via definitiva la riforma della magistratura: 112 favorevoli e 59 contrari https://gazzettadelsud.it/?p=2121909 - facebook.com Vai su Facebook
Riforma della Giustizia, il Senato approva la separazione delle carriere con 112 voti favorevoli. L'opposizione. "No ai pieni poteri" - Finisce con una manifestazione di piazza di Forza Italia in nome di Berluscon i il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia, la separazione delle carriere di Pm e giudici, i ... Come scrive tg.la7.it
Il Senato approva la separazione delle carriere. Meloni: «Ora parola ai cittadini» - Tutte le novità introdotte del disegno di legge costituzionale, passato con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Si legge su avvenire.it
Riforma della Giustizia, ok definitivo del Senato: 112 sì alla separazione delle carriere. Ora il referendum - Sono iniziate nell'Aula del Senato le dichiarazioni di voto sul ddl costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura. Da ilmattino.it