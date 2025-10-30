Il Senato approva la separazione delle carriere la sinistra protesta con i cartelloni | No ai pieni poteri
Arriva il via libera definitivo del Parlamento alla riforma costituzionale della giustizia disegnata dal guardasigilli Carlo Nordio. L'aula del Senato infatti ha approvato il disegno di legge sulla separazione delle carriere. Con l'ok in quarta lettura si conclude l'iter del provvedimento, che. 🔗 Leggi su Today.it
