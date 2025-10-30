Il Sassuolo a Cagliari senza Berardi Grosso | È uno scontro diretto

di Stefano Fogliani SASSUOLO Berardi e Romagna allungano la lista degli assenti, ma torna Muharemovic. "Difficilmente, tuttavia, comincerà la partita", dice Fabio Grosso alla vigilia di Cagliari-Sassuolo, puntando l’obiettivo su un campo sul quale, dice "non sarà semplice giocare". A tre giorni dalla sconfitta contro la Roma che ha interrotto la miglior serie stagionale del Sassuolo e ad altrettanti dalla sfida di lunedi contro il Genoa, del resto, è al campo, e non altrove, che si è obbligati a guardare. Soppesando da una parte "quanto di buono – dice l’allenatore del Sassuolo – e quanto di meno buono fatto contro la Roma", e dall’altra mantenendo anche contro i rossoblù "la stessa voglia di restare dentro la partita che abbiamo messo in campo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

