Il rudere del mercato mai aperto a Palese | il Comune dispone messa in sicurezza dell' area

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha disposto la messa in sicurezza dell’area mercatale di via Leonardo Del Turco a Palese, da anni in stato di degrado. Saranno rimosse le parti ammalorate e contestualmente è stata disposta l’immediata verifica da parte degli uffici tecnici sull'opportunità di. 🔗 Leggi su Baritoday.it