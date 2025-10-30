Il romanzo gotico in sei libri imperdibili

Il romanzo gotico (tornato molto in auge negli ultimi anni, anche grazie ai social network e al successo sul #BookTok dei libri Dark Academia ) è un genere che affascina e inquieta, capace di mescolare il fantastico, il romantico, il soprannaturale e l'orrore in un'unica perturbante esperienza. Nato in Inghilterra nella seconda metà del XVIII secolo, il gotico prende vita in scenari bui e misteriosi, come castelli medievali, case diroccate, paesini isolati o dimore abbandonate, dove avvengono fatti inspiegabili e sovrannaturali. Ad aumentare poi il turbamento e l'angoscia di chi legge, non possono mancare ovviamente mostri, zombie, vampiri e fantasmi.

