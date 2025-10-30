Il ritorno della ' Sinistra' di Nichi Vendola in Capitanata | tour elettorale dal 2 al 6 novembre

Prosegue intensamente la campagna elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle Elezioni Regionali Puglia 2025, fissate per il 23 e 24 novembre, a sostegno del candidato presidente Antonio Decaro. Il percorso di ascolto e confronto con le realtà territoriali, volto a costruire un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

