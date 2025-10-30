Il ritorno della ' Sinistra' di Nichi Vendola in Capitanata | tour elettorale dal 2 al 6 novembre

30 ott 2025

Prosegue intensamente la campagna elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle Elezioni Regionali Puglia 2025, fissate per il 23 e 24 novembre, a sostegno del candidato presidente Antonio Decaro. Il percorso di ascolto e confronto con le realtà territoriali, volto a costruire un.

Il ritorno della 'Sinistra' di Nichi Vendola in Capitanata: tour elettorale dal 2 al 6 novembre - L'ex presidente della Regione Puglia e candidato di Sinistra Italiana nella lista 'Alleanza Verdi e Sinistra' a sostegno della candidatura di Antonio Decaro, sarà a Lucera, Foggia, Manfredonia, San Pa ...

