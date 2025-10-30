Il ritorno del lupo nel Ferrarese parte il monitoraggio | intesa tra Unife Comune e Wwf
Il Comune di Ferrara ha siglato due importanti convenzioni per il monitoraggio e lo studio del lupo (Canis lupus italicus) sul territorio comunale, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell'Università di Ferrara e con il Wwf Ferrara, che si avvale del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
