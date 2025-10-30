Bologna, 30 ottobre 2025 – “Quando torna Immobile? Bella domanda.”. Niccolini prima risponde di petto, poi riflette e aggiusta il tiro, parlando di “ tempi non ancora precisi ”, ma la sostanza è che Ciro non ci sarà nemmeno a Parma, come in tanti speravano, poi si vedrà. Sessantotto giorni fa il muscolo che s alta all’Olimpico, dopo 30 minuti a rincorrere un pallone che ancora oggi aspetta di essere rimesso in gioco da quello che in estate era stato accolto come il “Re”, ma la corona e la maglia, con il 17 ricamato di rossoblù, sono sempre lì che aspettano, e dovranno farci l’abitudine, almeno per un altro pò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rientro di Immobile è un rebus: quando torna il bomber rossoblù