Il ricorso dell’ex procuratore Venditti contro i sequestri | lunedì 3 novembre l’udienza al Riesame di Brescia

Ilgiorno.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brescia, 30 ottobre 2025 –  È stata fissata per lunedì prossimo, 3 novembre, l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Brescia per discutere il ricorso dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato dai pubblici ministeri bresciani per corruzione e peculato, assieme all'ex pm pavese (e ora a Milano) Pietro Paolo Mazza, nel filone di indagini sul cosiddetto "sistema Pavia". Per quello stesso giorno è stato fissato anche il Riesame di Mazza. Davanti ai giudici la difesa di Venditti, con il legale Domenico Aiello, discuterà il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro, anche di dispositivi informatici, eseguito il 9 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il ricorso dell8217ex procuratore venditti contro i sequestri luned236 3 novembre l8217udienza al riesame di brescia

© Ilgiorno.it - Il ricorso dell’ex procuratore Venditti contro i sequestri: lunedì 3 novembre l’udienza al Riesame di Brescia

News recenti che potrebbero piacerti

ricorso dell8217ex procuratore vendittiIl ricorso dell’ex procuratore Venditti contro i sequestri: lunedì 3 novembre l’udienza al Riesame di Brescia - Il “Sistema Pavia” e l’omicidio di Garlasco: davanti ai giudici il decreto di perquisizione disposto lo scorso 9 ottobre. Riporta ilgiorno.it

ricorso dell8217ex procuratore vendittiSistema Pavia: il 3 novembre il Riesame per l’ex procuratore Mario Venditti indagato per corruzione e peculato - È stata fissata per lunedì 3 novembre l’udienza davanti al Tribunale del Riesame di Brescia sul ricorso presentato dalla difesa dell’ex procuratore di Pavia ... Secondo msn.com

ricorso dell8217ex procuratore vendittiL’ex procuratore Venditti presenta un altro ricorso al Riesame - La difesa dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, depositerà domani al Tribunale del Riesame di Brescia il ricorso contro l'atto di perquisizione e sequestro nell'ambito del filone dell'inchiest ... Lo riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Ricorso Dell8217ex Procuratore Venditti