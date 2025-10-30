Brescia, 30 ottobre 2025 – È stata fissata per lunedì prossimo, 3 novembre, l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Brescia per discutere il ricorso dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato dai pubblici ministeri bresciani per corruzione e peculato, assieme all'ex pm pavese (e ora a Milano) Pietro Paolo Mazza, nel filone di indagini sul cosiddetto "sistema Pavia". Per quello stesso giorno è stato fissato anche il Riesame di Mazza. Davanti ai giudici la difesa di Venditti, con il legale Domenico Aiello, discuterà il ricorso contro il decreto di perquisizione e sequestro, anche di dispositivi informatici, eseguito il 9 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ricorso dell’ex procuratore Venditti contro i sequestri: lunedì 3 novembre l’udienza al Riesame di Brescia