il ricordo dei defunti cimiteri aperti con orario continuato a pistoia

30 ott 2025

Pistoia, 30 ottobre 2025 – In occasione della commemorazione dei defunti, il Comune di Pistoia e il gestore dei servizi cimiteriali hanno predisposto misure per ampliare e migliorare l’accoglienza. Fino a mercoledì, i due campisanti pubblici, ovvero quello principale e alla Vergine, saranno aperti dalle 8 alle 17, con posticipo alle 17.30 il 1° novembre. Sempre nel giorno di Ognissanti le strutture saranno presidiate dal personale del gestore per assistere i cittadini per eventuali richieste e fornire un servizio più puntuale. Per assicurare un maggior decoro, fino a lunedì 10 novembre, all’interno dei cimiteri non sarà possibile eseguire alcun tipo di intervento di manutenzione o introdurre materiale a tale scopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

