Il regista Riccardo Milani e l' attrice Virginia Raffaele incontrano il pubblico in sala a Bari

Baritoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 31 ottobre, al Multicinema Galleria di Bari, al termine dello spettacolo delle 20,30 saranno ospiti in sala il regista Riccardo Milani e l’attrice Virginia Raffaele, per dibattere col pubblico del film «La vita va così». L’opera, su soggetto e sceneggiatura di Michele Astori e dello. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

