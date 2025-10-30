Il record | 27 reati in una notte Arrestato un 17enne per furti danneggiamenti e incendi

È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile di una lunga scia di furti, danneggiamenti e incendi di auto. I fatti sarebbero avvenuti nel centro città negli ultimi mesi. Secondo le indagini, nella notte del 6 luglio scorso il giovane avrebbe dato fuoco a sei automobili e un ciclomotore. I veicoli erano parcheggiati in viale Primo Maggio, per poi rubare un’altra vettura poco distante, in via XX Settembre. Alla guida dell’auto, senza patente, avrebbe proseguito la fuga distruggendo altre macchine, arredi urbani, panchine e aiuole lungo il percorso. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Nuovi record: crescono evasione e reati di strada https://ilfat.to/primapagina - X Vai su X

Abbiamo già parlato della Legge 231, ma quali sono i reati che copre? Scoprilo qui nel nostro appuntamento col commercialista. #business24 #legge231 #appuntamentocolcommercialista - facebook.com Vai su Facebook

Il record: 27 reati in una notte. Arrestato un 17enne per furti, danneggiamenti e incendi - Il giovane è accusato anche di aver distrutto sei vetture in viale Primo Maggio e di aver partecipato, insieme a un coetaneo, a una lunga serie di raid nel centro cittadino È stato arrestato dai carab ... Come scrive msn.com

Ventisette reati commessi in una sola notte, arrestato 17enne - E' ritenuto l'autore di 27 reati in una sola notte, oltre a danneggiamenti e all'incendio di alcune auto. Segnala msn.com