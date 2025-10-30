Il record | 27 reati in una notte Arrestato un 17enne per furti danneggiamenti e incendi

È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme un ragazzo di  17 anni, ritenuto responsabile di una lunga scia di furti, danneggiamenti e incendi di auto. I fatti sarebbero avvenuti nel centro città negli ultimi mesi. Secondo le indagini, nella notte del 6 luglio scorso il giovane avrebbe dato fuoco a  sei automobili e un ciclomotore. I veicoli erano parcheggiati in viale Primo Maggio, per poi rubare un’altra vettura poco distante, in via XX Settembre. Alla guida dell’auto, senza patente, avrebbe proseguito la fuga distruggendo  altre macchine, arredi urbani, panchine e aiuole  lungo il percorso. 🔗 Leggi su Open.online

