Il Real Madrid vuole un risarcimento per la Superlega 3,5 miliardi dalla Uefa

Quifinanza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Real Madrid e la società A22 Sport Management avrebbero intenzione di chiedere un risarcimento di 3,5 miliardi di euro alla Uefa, l’organo di governo del calcio europeo, per i danni subiti durante il fallimento del progetto della Superlega. La richiesta arriva dopo le sentenze dei tribunali spagnoli che hanno rilevato una violazione della legge europea sulla concorrenza da parte della Uefa. La Corte di giustizia ha inoltre stabilito che Uefa e Fifa hanno costituito un monopolio sul calcio nel continente e hanno utilizzato la loro posizione dominante per fermare il progetto nel 2021. Il Real Madrid vuole 3,5 miliardi dalla Uefa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

il real madrid vuole un risarcimento per la superlega 35 miliardi dalla uefa

© Quifinanza.it - Il Real Madrid vuole un risarcimento per la Superlega, 3,5 miliardi dalla Uefa

Argomenti simili trattati di recente

real madrid vuole risarcimentoIl Real Madrid vuole un risarcimento per la Superlega, 3,5 miliardi dalla Uefa - Dopo le sentenze che hanno stabilito che l’Uefa ha violato le leggi europee sulla concorrenza, il Real Madrid ha chiesto 3,5 miliardi di euro di risarcimento per la Superlega ... Riporta quifinanza.it

real madrid vuole risarcimentoCaso Superlega, il Real Madrid all’attacco della UEFA: punta ad un risarcimento da 4,5 miliardi - Il Real Madrid sta preparando una causa contro la UEFA: il club spagnolo è pronto a chiedere una cifra senza precedenti ... Scrive goal.com

real madrid vuole risarcimentoSuperlega, il Real Madrid chiede un risarcimento da 4 miliardi alla UEFA - I Blancos sostengono di aver perso ricavi intorno ai 4,5 miliardi e intendono chiedere un risarcimento: la situazione. Da ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Vuole Risarcimento