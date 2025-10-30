Il Real Madrid vuole un risarcimento per la Superlega 3,5 miliardi dalla Uefa
Il Real Madrid e la società A22 Sport Management avrebbero intenzione di chiedere un risarcimento di 3,5 miliardi di euro alla Uefa, l’organo di governo del calcio europeo, per i danni subiti durante il fallimento del progetto della Superlega. La richiesta arriva dopo le sentenze dei tribunali spagnoli che hanno rilevato una violazione della legge europea sulla concorrenza da parte della Uefa. La Corte di giustizia ha inoltre stabilito che Uefa e Fifa hanno costituito un monopolio sul calcio nel continente e hanno utilizzato la loro posizione dominante per fermare il progetto nel 2021. Il Real Madrid vuole 3,5 miliardi dalla Uefa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
