Il rapporto tra arte e scienza secoli di influenze e dibattiti | un incontro sul tema con il professor Marco Vallicelli

Sabato 1 novembre, a concludere il ciclo di incontri “Scienza e Fede: le nuove frontiere”, organizzato dall'Associazione Culturale San Mercuriale, sarà Marco Vallicelli. Lo storico dell'arte accompagnerà i partecipanti in una disamina sul ruolo e l'influenza che la scienza ha avuto sul mondo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

