Il ragno lupo torna in una remota isola inglese dopo 40 anni | per vederlo i ricercatori possono andare solo in barca
Dopo 40 anni di assenza, il rarissimo ragno lupo Aulonia albimana è stato nuovamente avvistato in Inghilterra, nella remota riserva di Newtown sull’Isola di Wight. La scoperta, guidata dall’entomologo Mark Telfer, potrebbe cambiare lo stato di conservazione della specie nel Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Ragno Lupo...Famiglia Lycosidae. - facebook.com Vai su Facebook
Il ragno lupo torna in una remota isola inglese dopo 40 anni: per vederlo i ricercatori possono andare solo in barca - Dopo 40 anni di assenza, il rarissimo ragno lupo Aulonia albimana è stato nuovamente avvistato in Inghilterra, nella remota riserva di Newtown sull’Isola ... Da fanpage.it