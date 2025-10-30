Il ragno lupo torna in una remota isola inglese dopo 40 anni | per vederlo i ricercatori possono andare solo in barca

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 40 anni di assenza, il rarissimo ragno lupo Aulonia albimana è stato nuovamente avvistato in Inghilterra, nella remota riserva di Newtown sull’Isola di Wight. La scoperta, guidata dall’entomologo Mark Telfer, potrebbe cambiare lo stato di conservazione della specie nel Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ragno lupo torna remotaIl ragno lupo torna in una remota isola inglese dopo 40 anni: per vederlo i ricercatori possono andare solo in barca - Dopo 40 anni di assenza, il rarissimo ragno lupo Aulonia albimana è stato nuovamente avvistato in Inghilterra, nella remota riserva di Newtown sull’Isola ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ragno Lupo Torna Remota