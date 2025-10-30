Sito inglese: Franco Mastantuono ha avuto due anni di successo, non uno. L’adolescente argentino ha indossato gli stivali di Claudio Echeverri e la divisa del River Plate decorata con fascia rossa poco dopo il trasferimento di Echeverri al Manchester City poco più di 18 mesi fa. Quello è stato il primo anno di successo di Mastantuono, il 2024, quando si è annunciato in Sud America. Nel 2025, Mastantuono è arrivato sulla scena mondiale, il neo-18enne ha assunto la responsabilità di titolare sotto Xabi Alonso al Real Madrid ed è molto più facile a dirsi che a farsi: basta chiedere a Reinier, Endrick o Arda Güler. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ‘Il ragazzo è un po’ speciale’ Il Real Madrid da 40 milioni di euro vince il voto di fiducia anticipato al Santiago Bernabeu