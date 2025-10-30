Il questore sugli sfratti di via Michelino | Forse era meglio evitare | VIDEO

Le immagini del violento sfratto con tanto di portone e muro sfondato dalla polizia in tenuta antisommossa hanno fatto il giro dell’Italia. Le famiglie, dopo un tavolo che si è tenuto in Prefettura, per fortuna sembrano aver trovato una sistemazione, seppur temporanea.Sul tema degli sfratti è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondisci con queste news

Nelle 24 ore di brutali violenze contro chi manifestava per la Palestina, a Roma Torino e Napoli, il questore di Milano ha emesso un Daspo di un anno contro il nostro fratello Mohammad Hammoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia. È questo un - facebook.com Vai su Facebook

Sfratti, il questore Sbordone: “La legalità va rispettata” - “L’abbattimento del muro in via Michelino fa male, ma l’uso della forza a volte è dovuto”Sfratti, il questore Sbordone: “La legalità va rispettata” ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Dopo gli sfratti in via Michelino, Plat convoca un'assemblea per il diritto alla casa - Salis e Cucchi contro il governo, Clancy accusa: “Le città lasciate sole”. bolognatoday.it scrive

Bologna, la proprietà degli alloggi di via Michelino: «Sfratto rinviato da anni e affitti non pagati, rifiutate mediazioni e proposte alternative» - L'avvocato della proprietà in una nota fa sapere che le abitazioni di via Michelino 41 sgombrate giovedì «non saranno destinate a B&b» e che gli assistenti sociali avevano proposto «soluzioni abitativ ... corrieredibologna.corriere.it scrive