Il Psi presenta la lista ' Avanti Campania' e apre la nuova sede a Caserta

Il Partito Socialista Italiano si prepara a vivere due importanti appuntamenti sul territorio casertano in vista delle elezioni regionali 2025.Lunedì 3 novembre alle ore 18:30, presso l’Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista, si terrà la presentazione della lista “Avanti Campania Psi” della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Agnese Bettarelli, vent'anni, si presenta da indipendente nella lista “Uniti con Manildo”, in quota +Europa ? - facebook.com Vai su Facebook

Lista Fico. Il candidato del campo largo in Campania presenta i suoi “presentabilissimi”. Cinque capilista civici, trovati sotto i buoni auspici del sindaco di Napoli Manfredi, e qualche nome digerito a forza. Di @MariannaRizzini - X Vai su X

Il PSI presenta ufficialmente la lista ''Avanti Campania'' presso la Biblioteca Provinciale di Benevento Politica - Il Partito Socialista Italiano presenta ufficialmente la lista “Avanti Campania” nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 11. Riporta realtasannita.it

Il PSI lancia la lista ‘Avanti Campania’ e presenta i candidati Miceli e Imparato: focus su lavoro, giovani e territorio - Nella Biblioteca Provinciale di Benevento sono stati presentati i candidati sanniti alle prossime elezioni regionali di “Avanti Campania”, Angelo Miceli e Maria Teresa Imparato. Si legge su ntr24.tv

Escluso candidato della lista a trazione Lega, ammesse Forza Italia e 'Avanti Popolari' - Antonio Tancredi, esponente del Nuovo Psi, di Cagnano Varano, è stato escluso dalla competizione elettorale. Come scrive foggiatoday.it