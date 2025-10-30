Il programma della festa del 4 novembre | le celebrazioni per l' unità nazionale e per le forze armate

Anche a Pescara si terranno le celebrazioni per la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, in programma martedì 4 novembre con il 107esimo anniversario dell'armistizio di Villa Giusti, he consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondisci con queste news

TVA Sicilia. . Adrano. Al via i preparativi della Festa dell’Albero del 21 novembre 2025 . Tante le iniziative in programma che si svolgeranno in sinergia tra cittadini, associazioni, scuole e Comune - facebook.com Vai su Facebook

2 e 4 Novembre, il programma - La Prefettura ha diffuso il programma delle celebrazioni del 2 e 4 novembre, rispettivamente per la commemorazione dei Caduti e la ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. cremonaoggi.it scrive

Bordighera verso la Festa dell’Unità Nazionale del 4 novembre: il programma - Il Comune di Bordighera rende noto il programma delle celebrazioni in occasione del 4 Novembre, Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Lo riporta rivieratime.news

Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate: il programma del 4 novembre a Villa Cortese - Domenica 9 novembre 2025 la commemorazione ai Caduti con corteo, messa e musica. Lo riporta legnanonews.com