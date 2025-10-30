Sarà un Halloween ricco di eventi quello che animerà la città domani, tra visite guidate notturne, giochi per bambini, spettacoli. Dalle vie del centro storico alle sale dei musei, fino ai centri commerciali, Grosseto si prepara a vivere una giornata all’insegna del divertimento e del mistero. La serata sarà dominata dal fascino della storia con l’ottava edizione di " Grosseto Misteriosa ", la visita guidata in notturna organizzata da ConfGuide Confcommercio. L’appuntamento partirà alle 21.30 davanti alla Cattedrale e condurrà i partecipanti in un percorso tra leggende, antiche paure e luoghi nascosti della città: dagli edifici scomparsi alle sepolture longobarde, dagli antichi ospedali ai cimiteri medievali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il programma degli eventi in città. Arrivano le feste per Halloween