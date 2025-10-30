Il principe Andrea perderà il titolo reale e dovrà lasciare Royal Lodge | lo ha deciso di Re Carlo III

Londra, 30 ottobre 2025 – Il principe Andrea perderà il suo titolo reale e lascerà la residenza del Royal Lodge. Lo ha annunciato oggi Buckingham Palace: "Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor ”, si legge nella nota ufficiale dai toni pesantissimi. È l’ultimo tassello dello scandalo legato a Jeffrey Epstein che negli ultimi anni ha travolto il 65enne, fratello minore di Re Carlo e terzogenito della scomparsa Regina Elisabetta II. Il mese scorso lo stesso Andrea aveva annunciato la "rinuncia" a tutti i titoli reali residui, dopo una conversazione con Re Carlo III. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il principe Andrea perderà il titolo reale e dovrà lasciare Royal Lodge: lo ha deciso di Re Carlo III

