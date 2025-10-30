Il primo videogioco con i protagonisti in sedia a rotelle | l’idea di Silvio Binca per rendere il gaming inclusivo
Rendere la disabilità un’esperienza condivisa, trasformandola in creatività e realizzando videogiochi più inclusivi. È il proposito di Silvio Binca, 26 anni. Silvio abita vicino a Lucca e convive con una malattia genetica rara chiamata desminopatia, che lo ha portato a muoversi da alcuni anni in carrozzina con un respiratore. “A un certo punto mi sono detto: ok, non posso cambiare la mia condizione, ma posso cambiare il modo in cui la gente la guarda”, racconta a ilfattoquotidiano.it. “Nonostante tutto, ho scelto di trasformare la mia esperienza in un progetto di vita: The handYcapped”. The handYcapped è un’associazione no-profit che unisce ironia, empatia e creatività per cambiare il modo in cui si parla di disabilità, attraverso libri, eventi e un videogioco inclusivo unico al mondo dove i protagonisti sono persone in carrozzina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
