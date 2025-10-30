Il primato in Italia Brianza maglia nera È la provincia più cementificata
Ci risiamo. La Brianza continua a crescere nel modo sbagliato: più cemento, meno terra libera. Con il 40,92% del territorio impermeabilizzato, Monza e Brianza si conferma nel 2024 la provincia più cementificata d’Italia, peggiorando rispetto al 40,78% del 2023. Nonostante i richiami alla rigenerazione urbana e alla tutela del verde, la maggioranza dei Comuni - 43 su 55 - ha continuato a consumare suolo. A dirlo è il nuovo Rapporto Snpa “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”, presentato da Ispra. Un documento che conferma la tendenza nazionale all’aumento del consumo di suolo, ma che in Brianza assume contorni particolarmente preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
