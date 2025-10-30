Il Pri vira al centro | Ci sono tensioni ma restiamo in giunta

Del Pri cesenate il neopresidente Romano Fabbri è memoria storica. C’era ai tempi dalla famosa uscita dalla giunta con vicesindaco Mario Guidazzi, secolo scorso. La mozione centrista approvata dal direttivo sottende disagio nella giunta Lattuca? "Qualche tensione esiste, non tale da determinare rotture" Ad esempio? "Pro pal, antisemitismo: la vediamo diversamente dagli altri". Divergenze anche su tematiche amministrative? "Di quelle parliamo in giunta". Il Pri spinge per i parcheggi. Il Sacro Cuore non decolla. "È partito male, tariffe troppo alti, non si può far pagare come nella vecchia piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

