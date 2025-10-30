Il Premio Pascoli compie 21 anni | pubblicato il bando per la nuova edizione
Secondo Giovanni Pascoli, la poesia è “come un palpito dell’anima dinanzi al mistero delle cose”. Un palpito che l’Associazione Sammauroindustria tiene vivo da oltre due decenni con il bando di poesia dedicato alla memoria del “più grande poeta italiano dopo l'età di Leopardi e Manzoni”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
