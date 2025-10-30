Il prefetto in visita al comando provinciale della guardia di finanza
Ieri il prefetto Valerio Massimo Romeo ha visitato il comando provinciale della Finanza. Accolto dal comandante Pietro Sorbello, ha incontrato ufficiali, responsabili dei comandi di Chiusi, Montepulciano e Poggibonsi, nonché tutto il personale. Il prefetto ha rivolto un caloroso saluto ai finanzieri esprimendo apprezzamento al comandante Sorbello per l’ottimale gestione che ha consentito, con rinnovato impegno e in un contesto anche di significativa carenza di personale, il raggiungimento di tutti gli obiettivi istituzionali e la perfetta esecuzione delle iniziative intraprese in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
