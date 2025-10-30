Ieri il prefetto Valerio Massimo Romeo ha visitato il comando provinciale della Finanza. Accolto dal comandante Pietro Sorbello, ha incontrato ufficiali, responsabili dei comandi di Chiusi, Montepulciano e Poggibonsi, nonché tutto il personale. Il prefetto ha rivolto un caloroso saluto ai finanzieri esprimendo apprezzamento al comandante Sorbello per l’ottimale gestione che ha consentito, con rinnovato impegno e in un contesto anche di significativa carenza di personale, il raggiungimento di tutti gli obiettivi istituzionali e la perfetta esecuzione delle iniziative intraprese in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il prefetto in visita al comando provinciale della guardia di finanza