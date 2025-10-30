Il Prefetto di Pordenone in visita al 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito Rigel

Nella giornata di mercoledì 29 ottobre, il prefetto di Pordenone, Michele Lastella, ha fatto visita all’Aeroporto Militare “Francesco Baracca”, sede del 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Rigel”, nell’ambito delle iniziative volte a consolidare il legame tra le istituzioni civili e le Forze. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sala del Ballatoio gremita per la prima serata dedicata a sicurezza e prevenzione di furti e truffe. Un onore ospitare il Prefetto di Pordenone, le Forze dell’Ordine e il Vicario del Questore per rinnovare insieme il percorso di informazione e tutela del territorio. $S - X Vai su X

AVVISO DI SELEZIONE INTEGRATIVA PER LA RICERCA DI PERSONALE DIRIGENTE-PROFILO AMMINISTRATIVO IN ATER PORDENONE L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Pordenone avvia una selezione integrativa per l’individuazio - facebook.com Vai su Facebook

Visita del nuovo Prefetto di Pordenone alla sede della Protezione civile - A un mese dal suo insediamento il nuovo Prefetto di Pordenone Michele Lastella è stato ricevuto dall'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ... Da rainews.it

Il nuovo prefetto di Pordenone accolto in Municipio - Il nuovo Prefetto di Pordenone Michele Lastella è stato salutato ufficialmente al Comune di Pordenone dal vicesindaco reggente Alberto Parigi e dall’assessore a Polizia Locale e politiche per la ... Riporta rainews.it

Manno trasferito a Lecce passa il timone al nuovo prefetto Lastella: «Amicizia e stima che la distanza non scalfirà» - Si era insediato a Pordenone poche settimane dopo il festival del libro, il 5 ottobre del 2024. Lo riporta ilgazzettino.it