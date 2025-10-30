Il Prefetto di Pordenone in visita al 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito Rigel

Nella giornata di mercoledì 29 ottobre, il prefetto di Pordenone, Michele Lastella, ha fatto visita all’Aeroporto Militare “Francesco Baracca”, sede del 5° Reggimento Aviazione dellEsercitoRigel”, nell’ambito delle iniziative volte a consolidare il legame tra le istituzioni civili e le Forze. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

