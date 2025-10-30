La prima delle due “scialuppe di salvataggio” offerte a Possanzini dalla società naufraga tristemente nella ripresa. Il Mantova lotta e si fa valere per circa un’ora, ma poi si spegne e subisce, inerme, la rimonta vittoriosa del Catanzaro (3-1) e le contestazioni sempre più pesanti dei propri tifosi. A questo punto in casa biancorossa la situazione è più che delicata e nelle prossime ore può succedere davvero di tutto. I lombardi non solo restano ultimi in classifica, ma continuano ad incappare in momenti di buio totale che vanificano quanto di buono Festa e compagni riescono a creare. Nella partita da vincere a tutti i costi, Possanzini punta sul feeling con il gol di Mancuso e sull’estro di Caprini, mentre a sinistra offre l’esordio in B e la prima da titolare a Mullen. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il posticipo. Mantova, altro crollo col Catanzaro. Possanzini è appeso a un filo