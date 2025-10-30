Il Ponte sullo Stretto si farà il governo tira dritto | Attendiamo le motivazioni della Corte dei Conti poi replicheremo

“Sono tranquillo e determinato”: si è conclusa con queste parole del ministro dei Trasporti Matteo Salvini la riunione d’urgenza convocata a palazzo Chigi sul Ponte sullo Stretto. All’indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull’opera. La riunione è durata circa un’ora e mezza ed è finita intorno alle 12.30. Con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, erano presenti i Vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani (in videocollegamento), i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Ponte sullo Stretto si farà, il governo tira dritto: “Attendiamo le motivazioni della Corte dei Conti, poi replicheremo”

