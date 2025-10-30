Il ponte dei miracoli e la lezione della Corte dei conti

C’è un giudice a Berlino. Quando i numeri diventano profezie, la geologia un atto di fede e la contabilità un genere letterario, non resta che confidare nella magistratura contabile. La politica sogna ponti, la Corte dei Conti misura i piloni.Sul Ponte sullo Stretto si scrive da decenni, e ogni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ponte Stretto, Corte dei Conti chiede chiarimenti. Pd: “Bocciatura”, Mit: “Interlocuzione” - I giudici hanno espresso dubbi sulla delibera con la quale il Cipess (il Comitato interministeriale per la ... Secondo tg24.sky.it

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti - La Corte dei Conti ha chiesto "chiarimenti ed elementi informativi" sulla delibera del Cipess (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile) che ha approvato il ... Secondo tgcom24.mediaset.it

Il progetto del ponte sullo Stretto non convince la Corte dei conti - La Corte dei conti ha chiesto una serie di chiarimenti al governo sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina, approvato all’inizio di agosto. Da ilpost.it