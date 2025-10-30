Il podcast e la malattia Dal telefono del vento la nuova idea di Vanni
PONTEDERA Torna a soffiare il vento e torna il fotografo pontederese Marco Vanni che, dopo aver promosso il Telefono del vento in Toscana, scommette su un nuovo progetto. Marco Vanni ha deciso di raccontare la sua malattia, che improvvisamente gli ha cambiato la vita, attraverso dei podcast registrati in luoghi suggestivi, come il Battello Andrea da Pontedera, e capaci di ospitare chiunque vuol raccontare situazioni difficili da superare. "Nella vita gli eventi accadono e a volte – spiega Vanni – non puoi fare niente per modificarne il corso. Sono situazioni che ti travolgono e ti fanno vedere la quotidianità con un’ottica completamente diversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
