Il plesso Mazzini dell' istituto Lombardo Radice premiato dal Sole24ore
Giovedì 22 ottobre tre studenti del plesso “G. Mazzini” dell’I.C. “Lombardo Radice" di Palermo, Greta Cervellione, Anna Parolisi e Bryan Sutera, accompagnati dalle docenti Irene Cavarretta e Vita Alba Grammatico hanno ritirato il “Premio Scuola Sostenibile”presso l’Auditorium della Tecnica di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
