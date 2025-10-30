Il plesso Mazzini dell' istituto Lombardo Radice premiato dal Sole24ore

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 22 ottobre tre studenti del plesso “G. Mazzini” dell’I.C. “Lombardo Radice" di Palermo, Greta Cervellione, Anna Parolisi e Bryan Sutera, accompagnati dalle docenti Irene Cavarretta e Vita Alba Grammatico hanno ritirato il “Premio Scuola Sostenibile”presso l’Auditorium della Tecnica di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Plesso Mazzini Istituto Lombardo