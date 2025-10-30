Pisa, 30 ottobre 2025 – Stavolta le ha provate veramente tutte il Pisa per espugnare la sua Arena. Un primo tempo ordinato e una ripresa d’arrembaggio di fronte a una Lazio che se ne ritorna nella Capitale probabilmente lieta di stringere un punto. Il Pisa rimanda ancora una volta l’appuntamento con il bottino pieno, ma sale comunque a cinque lunghezze in classifica, lasciandosi alle spalle Genoa e Fiorentina e agguantando il Verona. Stavolta c’è anche un po’ di sfortuna a marcare la distanza fra il primo gol in casa e i nerazzurri. Peccato. La squadra comunque esce fra gli applausi: terzo pareggio consecutivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pisa le prova tutte: ma è zero a zero all’Arena