Il Pisa le prova tutte | ma è zero a zero all’Arena
Pisa, 30 ottobre 2025 – Stavolta le ha provate veramente tutte il Pisa per espugnare la sua Arena. Un primo tempo ordinato e una ripresa d’arrembaggio di fronte a una Lazio che se ne ritorna nella Capitale probabilmente lieta di stringere un punto. Il Pisa rimanda ancora una volta l’appuntamento con il bottino pieno, ma sale comunque a cinque lunghezze in classifica, lasciandosi alle spalle Genoa e Fiorentina e agguantando il Verona. Stavolta c’è anche un po’ di sfortuna a marcare la distanza fra il primo gol in casa e i nerazzurri. Peccato. La squadra comunque esce fra gli applausi: terzo pareggio consecutivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il Pisa le prova tutte: ma è zero a zero all’Arena - Un primo tempo ordinato e una ripresa d’arrembaggio di fronte a una Lazio che se ne ritorna nella ... lanazione.it scrive
