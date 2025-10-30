Il piano per stroncare lo spaccio a Rogoredo | cosa succederà a breve

Milanotoday.it | 30 ott 2025

Stroncare tutti i giri di spaccio nel bosco della droga di Rogoredo. Dopo il blitz “ad alto impatto” svolto non lontano dalla stazione nella giornata di lunedì - che ha coinvolto le Forze di Polizia, la Polizia Locale, il personale di F.S. Security e Amsa - il Comitato provinciale per l’ordine e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

