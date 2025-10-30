Il piano per stroncare lo spaccio a Rogoredo | cosa succederà a breve
Stroncare tutti i giri di spaccio nel bosco della droga di Rogoredo. Dopo il blitz “ad alto impatto” svolto non lontano dalla stazione nella giornata di lunedì - che ha coinvolto le Forze di Polizia, la Polizia Locale, il personale di F.S. Security e Amsa - il Comitato provinciale per l’ordine e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Altro grave fatto stavolta ad Ariano Irpino. L'USPP Polizia Penitenziaria chiede la rigida applicazione rigida delle nuove norme approvate dal governo in materia di rivolta in #carcere per stroncare un fenomeno che mette a repentaglio l'incolumità degli agenti e Vai su Facebook