Il Pentagono chiama Wall Street

Gli Stati Uniti stanno ridefinendo il modo in cui finanziano la propria potenza militare. Con un piano da 150 miliardi di dollari, l'esercito americano ha aperto le porte ai giganti del private equity per finanziare la modernizzazione delle sue infrastrutture, delle basi e delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche. È il segnale più chiaro finora di una nuova fusione tra capitale privato e complesso militare-industriale, che segnerà il prossimo decennio della supremazia occidentale. LA NUOVA ALLEANZA PENTAGONO-WALL STREET. Il progetto, ribattezzato Army Transformation Initiative, nasce da un presupposto semplice ma rivoluzionario: il bilancio federale non basta più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Pentagono chiama Wall Street

