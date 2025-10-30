Il pellegrinaggio dei vescovi lombardi | Mostrare il cuore del Vangelo questa è la nostra scommessa

IL PELLEGRINAGGIO. L’incontro con la comunità cattolica di rito latino e di lingua ebraica ha toccato il cuore dei Vescovi lombardi in pellegrinaggio in Terrasanta. Don Dibitonto: come la Chiesa delle origini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il pellegrinaggio dei vescovi lombardi: «Mostrare il cuore del Vangelo, questa è la nostra scommessa»

Approfondisci con queste news

MESSAGGIO DEL VESCOVO MARCO DALLA TERRA SANTA. "Durante il pellegrinaggio con i vescovi lombardi, ho voluto fermarmi in un luogo speciale: un giovane della nostra diocesi mi aveva parlato di un’esperienza profonda vissuta proprio qui, prima de - facebook.com Vai su Facebook

«Mostrare il cuore del Vangelo: questa è la nostra scommessa» - L’incontro con la comunità cattolica di rito latino e di lingua ebraica ha toccato il cuore dei Vescovi lombardi. Riporta ecodibergamo.it

Vescovi lombardi: messa al Sepolcro. Mons. Delpini: “Pasqua non è un enigma incomprensibile, è l’inquietudine della speranza” - Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha tenuto l’omelia durante la messa celebrata di prima mattina ... Come scrive agensir.it

Il pellegrinaggio dei vescovi lombardi in Terra Santa - Previsti incontri con le comunità cristiane locali e il patriarca latino Pierbattista Pizzaballa ... Come scrive rainews.it