Il pellegrinaggio dei vescovi lombardi | Mostrare il cuore del Vangelo questa è la nostra scommessa

Ecodibergamo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PELLEGRINAGGIO. L’incontro con la comunità cattolica di rito latino e di lingua ebraica ha toccato il cuore dei Vescovi lombardi in pellegrinaggio in Terrasanta. Don Dibitonto: come la Chiesa delle origini. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

il pellegrinaggio dei vescovi lombardi mostrare il cuore del vangelo questa 232 la nostra scommessa

© Ecodibergamo.it - Il pellegrinaggio dei vescovi lombardi: «Mostrare il cuore del Vangelo, questa è la nostra scommessa»

Approfondisci con queste news

pellegrinaggio vescovi lombardi mostrare«Mostrare il cuore del Vangelo: questa è la nostra scommessa» - L’incontro con la comunità cattolica di rito latino e di lingua ebraica ha toccato il cuore dei Vescovi lombardi. Riporta ecodibergamo.it

Vescovi lombardi: messa al Sepolcro. Mons. Delpini: “Pasqua non è un enigma incomprensibile, è l’inquietudine della speranza” - Mario Delpini, arcivescovo di Milano, ha tenuto l’omelia durante la messa celebrata di prima mattina ... Come scrive agensir.it

pellegrinaggio vescovi lombardi mostrareIl pellegrinaggio dei vescovi lombardi in Terra Santa - Previsti incontri con le comunità cristiane locali e il patriarca latino Pierbattista Pizzaballa ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Pellegrinaggio Vescovi Lombardi Mostrare