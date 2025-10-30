Il Pd mette alle strette Giani | Serve un aretino nella giunta Grandi manovre per le Comunali

Il dossier Arezzo è sul tavolo di Giani. Titolo: un assessore nel governo regionale. Le ragioni stanno, nero su bianco, nel documento uscito dalla direzione provinciale Pd e già partito per Firenze col sigillo dell'unanimità. Tre questioni supportano la richiesta, rinnovata con maggiore autorevolezza dopo il verdetto delle urne. La prima. La provincia aretina è seconda, dopo Pisa, per tesoretto di voti, quarantamila in termini assoluti, e la terza in percentuali. Oltre a conquistare un posto al sole tra le province dove il centrosinistra è maggioranza, qui il partito è cresciuto in provincia e nel capoluogo.

